Tennistavolo Vasto: 3 punti preziosi anche se non particolarmente brillanti

Una squadra, quella vastese, che sicuramente non ha condotto la sua miglior prestazione ma che alla fine con un cinismo da manuale ha approfittato di ogni defaillance degli avversari rischiando addirittura di chiudere la giornata con un bottino pieno.

Nel primo incontro disputato contro l’Eureka Roma, il sodalizio vastese ha messo a segno una vittoria, non scontata come all'andata, ma che comunque non è mai sembrata seriamente in discussione.

Dopo l'agevole vittoria della Ivanova ai danni della romana Giulia Varveri, Alessandra Rojas segna il punto del pareggio non senza difficoltà in una sfida che la player dell'Eureka riesce ad aggiudicarsi solo al 5° set ai danni della Capitana della squadra locale Giulia Ciferni .

Il 2 a 1 in favore delle vastesi lo sigla Ecaterina Mardari che non senza difficoltà si aggiudica per 3 a 2 il terzo confronto.

La gara seguente vede la sconfitta della Rojas da parte della più forte Ivanova.

Ininfluente il punto messo a segno da parte di Giulia Varveri ai danni della Mardari perchè Ciferni chiude il confronto contro l'Eureka sul 4 a 2 battendo Sara Varveri con un 3 a 0 che non ammette repliche.

Dopo la pausa si torna in campo per affrontare la compagine sarda del Norbello con cui all'andata le vastesi non erano andate oltre il pareggio.

La gara parte da subito malissimo per la squadra locale. Un confronto tra la forte Ivanova e la più modesta Maria Lucia Di Meo, dall'esito solo apparentemente scontato, tradisce le aspettative delle beniamine locali che al 5° set vedono la loro compagna soccombere sotto i colpi della norbellina.

Assolutamente in salita la strada delle vastesi che a questo punto sentono seriamente compromesse le proprie aspirazioni

Il 3 a 1 della Paraguayana Lucero Ovelar ai danni della Mardari non fa altro che confermare un percorso tutt'altro che facile che adesso si pone sul 2 a 0 riducendo ulteriormente le speranze delle vastesi.

A seguire un Derby tutto Abruzzese tra la vastese in forza al Norbello Gaia Smargiassi a confronto con la silvarola Ciferni giocatrice invece del sodalizio vastese.

Non parte benissimo la Smargiassi che non riesce ad impostare un suo gioco mentre la Ciferni cresce partita dopo partita tanto da infliggere alla Vastese del Norbello un sonoro 3 a 0 che ripropone il Tennistavolo Vasto in condizione di riprendere le redini dell'incontro.

Stesso risultato dell'andata tra la russa Ivanova e la paraguayana del Norbello Ovelar che perde nuovamente per 3 a 1 la gara in favore della player di casa.

L'intermedio di 2 a 2 riporta le vastesi a considerare la possibilità di un pareggio che però per avverarsi ha bisogno di un ulteriore successo che può venire dalla 5° gara tra la Di Meo e Giulia Ciferni che all'andata aveva visto trionfare quest'ultima. Non è così stavolta e Ciferni cede il confronto del 3 a 2 all'avversaria che così riporta di nuovo in testa il Norbello.

L'ultimo definitivo incontro vede la sfida tra la moldava del TT Vasto Mardari opposta alla nostrana Gaia Smargiassi che però sembra entrare in campo solo con le gambe. La testa sembra altrove e lo dimostra da subito perdendo malamente il primo set.

Nel secondo set la Smargiassi mette in campo la migliore esperienza rispetto all'avversaria e pur non mostrando il superiore bagaglio tecnico riesce a riportare la gara in suo favore.

Circa venti le posizioni nel ranking che dividono le due ma che nel terzo set tornano a non farsi sentire e la Smargiassi appare nuovamente vacua e senza smalto.

I due set successivi non fanno che confermare l'andamento iniziale e l'incontro si fissa sul 3 a 1 in favore della Moldava chiudendo la gara su un importante pareggio che sostanzialmente recupera il pessimo inizio della Ivanova ed offre alle vastesi la possibilità di ottenere qualcosa di più della salvezza conquistata matematicamente oggi a Scerni. Il Tennistavolo Vasto potrà infatti tentare nell'ultimo concentramento del 20 marzo, in quel di Reggio Calabria, la conquista della seconda piazza che significherebbe "Play off".

Manifestazione da ripetere secondo il Sindaco di Scerni Daniele Carlucci che ha rinnovato al Presidente Del Comitato Regionale Fitet la disponibilità della sua amministrazione a continuare a considerare Scerni nella Mappa pongistica abruzzese. Queste le sue parole: “manifestazioni così fanno bene a tutti e quindi esorto gli organismi preposti a contemplare per il futuro sempre più Scerni come meta sportiva, la città è ricca di impiantistica atta accogliere diverse discipline e noi saremo sempre disponibili nei confronti dello sport in generale”.