Nuove regole sulla Dad: "Situazione complessa ma gestibile, fidatevi dei docenti"

VASTO - Da oggi entrano in vigore le nuove regole per la quarantena a scuola. Regole che di fatto dicono addio alla didattica a distanza, valide per quegli studenti che al momento sono in Dad perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività, ma anche per gli alunni delle scuole elementari vaccinati o guariti e quelli delle scuole medie e secondarie che presentano in classe almeno due casi positivi.

Tornano in classe anche i bimbi dell'asilo, dal momento che la nuova norma alza a cinque casi positivi il numero per la Dad. Dovranno tornare in aula anche gli alunni in quaratena da almeno cinque giorni che avrebbero dovuto farne altri cinque. Insomma, cambiano le regole per tutti e, di conseguenza, anche per i docenti.



"Una situazione sicuramente complessa - dice il prof. Gaetano Fuiano, Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico Mattei" di Vasto - ma nell'istituto superiore abbiamo un tasso di ragazzi vaccinati molto alto, superiore all'85 per cento, quindi abbiamo una grandissima copertura. Il servizio scolastico finora si è svolto con regolarità. Abbiamo 2 classi in Dad su 56, quindi una percentuale bassissima. Si può presentare qualche disagio dal momento che abbiamo delle classi dove la maggior parte degli alunni è in presenza e qualche ragazzo in Dad, ma è opportuno continuare a garantire il massimo della presenza possibile. Fortunatamente abbiamo anche il referente covid che sta gestendo direttamente i rapporti con la Asl e diversi docenti che sono molto d'aiuto in questo frangente, quindi la situazione è complessa ma stiamo procedendo abbastanza bene. Penso che la situazione possa essere più difficile soprattutto nella primaria e nell'infanzia".



La conferma arriva dalla professoressa Emma Columbro, referente Covid per l'Istituto Comprensivo "G. Rossetti" di Vasto": "La situazione è faticosa dal momento che abbiamo 1300 alunni - assicura la professoressa Columbro - ma gestibile, anche se con grande sforzo. Già da oggi abbiamo alla primaria un alunno in Dad perché ieri sono stati riscontrati 5 positivi in una classe, quindi abbiamo già attuato le nuove disposizioni a partire da oggi. Infatti stiamo facendo terminare le quarantene in atto perché la Asl ancora non le interrompe e noi non possiamo contravvenire a una loro disposizione. Abbiamo 2 classi in sospensione didattica all'infanzia, 4 su 35 in Dad alla primaria e 27 su 4 alla secondaria, e comunque tutti rientreranno in classe entro questa settimana. Fortunatamente la Asl ci affianca e noi lavoriamo in squadra: c'è un gruppo Covid da noi e ho dei docenti con i quali ci rapportiamo continuamente. Vorrei però rassicurare i genitori: li invito a fidarsi della scuola. Noi attiviamo in tempo reale le disposizioni, quindi invito i genitori soprattutto a non fare confronti ma ad affidarsi a quello che dicono scuola e docenti. Ci teniamo al fatto che i genitori siano informati e sappiano che stiamo facendo tutto il necessario".