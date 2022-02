La Bacigalupo Vasto Marina vince grazie al classe 2005 Larivera

VASTO - La Bacigalupo Vasto Marina festeggia grazie alla sua gioventù. La vittoria nel match giocato tra le mura amiche contro il Lanciano è arrivata grazie a un gol allo scadere di Francesco Larivera, classe 2005, abilissimo a battere il portiere avversario con un bellissimo tiro al volo di destro su assist di testa di De Vizia. Una doppia gioia per il club vastese che, oltre a guadagnare tre punti importanti, vede un ragazzo, cresciuto nella propria scuola calcio e che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia biancoazzurra, esplodere di gioia.

È con orgoglio che la stessa società vastese stamattina sui social ha evidenziato il grande lavoro che sta facendo con i giovani, considerando anche Davide Santone (2004) e Andrea Santone (2003), anche loro con la maglia della Bacigalupo addosso fin da piccoli e già a segno in campionato.

A ringraziare Larivera è anche e soprattutto Fieroni, bomber della squadra che questa volta è stato protagonista in negativo. Al 4° minuto ha sbagliato il rigore assegnato dall'arbitro dopo un tocco di mano di un giocatore frentano su cross di De Vizia. Un errore che poteva costare caro in una partita che, nonostante non abbia avuto grosse occasioni da rete, il Lanciano poteva anche vincere con un colpo di testa di Scipioni.

Prima che la gioventù desse i suoi frutti, regalando alla Bacigalupo un successo che la mantiene in zona play-out solo per una peggiore differenza reti rispetto al Pontevomano, nella classifica del campionato di Eccellenza abruzzese. ll Lanciano invece perde l'occasione per ridurre lo svantaggio di sei punti da L'Aquila, 4° in classifica e sconfitto a Cupello.

RISULTATI 21ª GIORNATA

Il Delfino Curi Pescara 0-1 Pontevomano

2000 Calcio Montesilvano 4-0 Spoltore

Alba Adriatica 0-0 Giulianova

Avezzano 1-0 Renato Curi Angolana

Bacigalupo Vasto Marina 1-0 Lanciano

Penne 2-1 Capistrello

Sambuceto 0-0 Casalbordino

Torrese 4-2 Villa

Virtus Cupello 1-0 L'Aquila

CLASSIFICA

Avezzano 53

Giulianova 48

Torrese 42

L'Aquila 40

Lanciano 34

Alba Adriatica 33

Virtus Cupello 31

2000 Calcio Montesilvano 31

Capistrello 29

Sambuceto 27

Spoltore 27

Renato Curi Angolana 27

Pontevomano 26

Il Delfino Curi Pescara 26

Bacigalupo Vasto Marina 26

Penne 21

Casalbordino 10

Villa 8





g.d.c.