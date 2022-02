Covid-19: a Vasto 114 nuovi casi nel weekend, a San Salvo 62

VASTO E SAN SALVO - Il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo ha segnalato a Vasto 114 nuovi casi positivi (31 nuovi casi oggi e 83 casi ieri, domenica), 125 invece i pazienti riammessi in comunità. I casi totali salgono a 6495, quelli attivi a 1392, riammessi in comunità in totale 5048, deceduti in totale infine 55.

Ancora Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo ha segnalato a San Salvo 62 casi positivi al Sars Cov-2 e 95 guariti. Il totale dei casi attivi sale così a 737.