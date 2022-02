La Vasto Basket batte con forza l’Air Basket Termoli 73-67

VASTO - Grande successo della Vasto Basket che si porta a casa un match molto combattuto giocato al PalaBCC di Vasto contro l’Air Basket Termoli, battuto 73-67. I biancorossi partono un po' in sordina passando subito in svantaggio, ma poi pian piano carburano e già nel primo quarto riescono a portarsi in vantaggio, concludendo la frazione sul punteggio di 23-18. A inizio secondo quarto gli ospiti mettono a segno dei punti, ma la squadra di Di Salvatore riesce a tenere testa agli avversari e a controllare la sfida arrivando alla fine della frazione ancora in vantaggio con il risultato di 45-39.

La storia della partita cambia totalmente nel terzo quarto, in cui la squadra di casa soffre terribilmente. I vastesi vengono messi in difficoltà in particolare da Luzza, numero 24 dell'Air Basket Termoli, che alla fine del match sarà quello ad aver collezionato più punti (18) tra gli ospiti. Per grande parte della terza frazione i biancorossi restano fermi a soli 3 punti messi a segno, mentre i molisani rimontano tutto lo svantaggio fino a tornare avanti nel risultato, che è 52-53 prima dell'ultimo quarto.

È negli ultimi 10 minuti di match che la Vasto Basket compie una prova di forza trascinata da Murolo, il migliore del match con 19 punti totali messi a segno, più di tutti. Fin dall'inizio dell'ultimo quarto i biancorossi, che oggi hanno ricevuto la visita del presidente della Vastese Calcio Franco Bolami, sono riusciti a riportarsi avanti arrivando a metà frazione sul risultato di 60-57. Gli ultimi minuti sono stati di totale gestione fino all'esplosione di gioia finale, al termine di una partita in cui sono state anche molto intense le proteste da ambo le parti nei confronti dell'arbitro.

Da evidenziare nella Vasto Basket anche le prestazioni di Rupil (17 punti) e Raupys (16 punti), veri punti di forza della squadra vastese che continua la sua marcia nei piani alti della classifica della Serie C Gold.

g.d.c