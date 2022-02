La Vastese ottiene un altro pareggio: è 1-1 a Vastogirardi

VASTO - La Vastese esce dal "Filippo Di Tella" di Vastogirardi con un altro pareggio, il terzo nelle ultime quattro partite. Il match dei biancorossi in Molise finisce infatti 1-1 grazie al solito Jonathan Alessandro, che con la sua 11° rete stagionale, la quarta negli ultimi tre incontri, al 37° risponde al gol iniziale di Alagia.

Se una vittoria avrebbe potuto regalare grande entusiasmo all'ambiente, questo pari non cambia nulla in classifica per la squadra di D'Adderio. Grazie al contemporaneo pareggio (0-0) del Tolentino in casa dell'Aurora Alto Casertano, fanalino di coda, la Vastese mantiene il 6° posto con un punto di vantaggio sui marchigiani. Allo stesso tempo il 5° posto, il primo valido per la qualificazione ai play-off, resta distante due punti, anche se ora ne è cambiato il proprietario, non più il Porto D'Ascoli ma il Notaresco.

L'ottavo risultato utile consecutivo permette dunque agli aragonesi di vedere il bicchiere mezzo pieno.





RISULTATI 19° GIORNATA

Alma Juventus Fano-Castelnuovo Vomano (RINVIATA)

Atletico Terme Fiuggi 1-2 Chieti

Aurora Alto Casertano 0-0 Tolentino

Nereto 0-0 Matese

Pineto 1-1 Montegiorgio

Porto D'Ascoli 1-0 Castelfidardo

Recanatese 0-1 Sambenedettese

Trastevere 4-1 Notaresco

Vastogirardi 1-1 Vastese

CLASSIFICA

Recanatese 40

Trastevere 39

Atletico Terme Fiuggi 35

Notaresco 33

Porto D'Ascoli 31

Vastese 29

Tolentino 28

Chieti 27

Pineto 26

Vastogirardi 26

Montegiorgio 24

Castelfidardo 24

Matese 23

Sambenedettese 23

Castelfidardo 23

Fano 20

Castelnuovo Vomano 20

Nereto 10

Aurora Alto Casertano 3





g.d.c.