Istituto San Francesco. Ugl invita il management a stilare un «piano industriale credibile»

VASTO - «Ancora una volta la direzione dell’Istituto San Francesco, tramite una email inviata a tutti i dipendenti in data 3 febbraio 2022, diffonde preoccupazione ed una nube di incertezza sul futuro aziendale: la preoccupazione deriva dalla possibilità che non sia assicurato il rispetto delle scadenze relative al pagamento delle retribuzioni; l’incertezza traspare dalla mancanza delle motivazioni che hanno spinto alla stesura della stessa lettera». Lo rende noto l’esponente sindacale Ugl Rsa Enzo Ricci.

«I dipendenti - prosegue il sindacalista - ancora colpiti dalle misure intraprese dall’azienda negli ultimi anni (su tutti, il ritardato pagamento degli stipendi per lunghi mesi a partire dal 2016 e la recente cassa integrazione) sono costretti a vivere nell’incertezza, seppur provenienti da due anni di pandemia durante i quali, nonostante le difficoltà vissute, hanno assicurato il servizio con grande dedizione e professionalità. Si stenta a credere che una struttura sanitaria, nel periodo problematico che stiamo vivendo, possa accusare delle difficoltà di natura economico-finanziaria. E si assiste, purtroppo ancora una volta, alla condotta della direzione tesa a trasferire tale difficoltà unicamente sulle spalle dei lavoratori, ovvero ai principali stakeholders aziendali. In una azienda che opera nel campo dei servizi a persone svantaggiate, al contrario, il lavoro dei propri dipendenti dovrebbe essere tutelato al massimo, salvaguardandone gli equilibri di benessere psico-fisico ed economico. I lavoratori sono già costretti ad operare in situazione di rischio di esaurimento sul piano emotivo, fisico e mentale, a causa della specificità della prestazione lavorativa, eppure assolvono puntualmente e quotidianamente ai delicati compiti assegnati. Gli stessi non meritano, di conseguenza, di diventare il parafulmine in situazioni di eventuale crisi finanziaria, come purtroppo già successo in passato e come continua a succedere oggi».

«La nota della direzione - osserva Ricci - giunge a pochi giorni dal pagamento degli emolumenti e l’auspicio è che, in queste brevissimo lasso di tempo, le condizioni che hanno determinato l’invio dell’email, non espresse nella stessa, cambino repentinamente a favore di quella forza lavoro che opera sul campo con abnegazione e con grande spirito di attaccamento e sacrificio. L’invito al management del “San Francesco” - conclude l'esponente Ugl Rsa - è quello di stilare un piano industriale credibile che ripristini in maniera definitiva la serenità tra i lavoratori e le loro famiglie».