Mostrano green pass altrui, denunciate due persone

Nel mese di gennaio la polizia di stato ha intensificato i controlli nelle attività commerciali per verificare il rispetto della normativa anticontagio da covid. In questo mese il commissariato fa sapere che sono state controllate a Vasto: 88 attività commerciali, identificate 1591 persone di cui 2 denunciate per aver esibito green pass appartenente ad alte persone, elevato 5 sanzioni amministative e chiuso un bar per 5 giorni per violazione delle normative anticontagio.

In particolare, lo scorso mese, in due occasioni diverse è capitato che venissero sottoposti alle autorità green pass appartenenti ad altre persone, i reati in questione per i quali sono scattate le sanzioni amministrative da €400 sono: sostiuzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Anche per il bar chiuso per 5 giorni ci sono stati problemi con il green pass. È stato infatti verificato dalle autorità locali che una persona intenta a consumare internamente al locale era sprovvista di green pass. Per entrambi (titolare del bar e cliente) è stata irrogata la sanzione da €400.

Sempre in un bar del centro storico, multa da più di €1000 per aver acceso 4 apparecchi di intrattenimento prima delle ore 22.