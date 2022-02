Il Futsal Vasto cade con la capolista: a Celano finisce 8-2

VASTO - Non riesce l’impresa al Futsal Vasto contro la capolista Sport Center Celano C5: al Palasport di Celano finisce 8-2 per i padroni di casa. Partenza subito in salita per i ragazzi allenati da Michael Rossi perché la squadra di Celano – che in 15 partite non ha vinto soltanto due volte - ha fin da subito messo in campo la propria forza. Alessandro Di Giacomo nel secondo tempo con una doppietta ha provato a ridare speranza alla formazione vastese fissando il risultato sul 4-2, prima che la capolista dilagasse.

Il Futsal Vasto, che martedì alle ore 21:00 dovrà recuperare il match della scorsa giornata in casa dell’Atletico Silvi C5, resta così all’11° posto in classifica con 14 punti.

Successo importante invece per il Futsal Lanciano C5, che tra le mura amiche batte 5-3 la Dynamo Faras C5 grazie alla tripletta del pivot Matteo Travaglini e ai gol di Samuele Forte e Mattia Di Giulio. I lancianesi così si portano al 3° posto solitario a 8 lunghezze dal primo posto.

Risultati 16° giornata

Atletico Silvi C5 4-5 Lisciani Teramo C5

Futsal Lanciano C5 5-3 Dynamo Faras C5

Hatria Team C5 0-0 Minerva C5

Orione Avezzano C5 9-0 Lions Bucchianico C5

Sport Center Celano C5 8-2 Futsal Vasto C5

Sulmona Futsal C5 7-6 Futsal Celano C5

Città Di Chieti C5-Academy L’Aquila Calcio C5 (RINVIATA)

Riposo: La Fenice C5

Classifica

Sport Center Celano C5 40 punti

Sulmona Futsal C5 37

Futsal Lanciano C5 32

Atletico Silvi C5 29 (una partita da recuperare)

Futsal Celano C5 26

Hatria Team C5 26

Minerva C5 25

Orione Avezzano C5 25

Lisciani Teramo C5 20

Academy L’Aquila Calcio C5 16 (una partita da recuperare)

Futsal Vasto C5 14 (una partita da recuperare)

Città Di Chieti C5 9 (una partita da recuperare)

Dynamo Faras C5 9

Lions Bucchianico C5 6

La Fenice 1 (una partita da recuperare)





g.d.c