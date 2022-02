Basso Molise. Blitz antidroga dei Carabinieri: un arresto e diciotto decreti di perquisizione

"Diciotto decreti di perquisizione eseguiti, una persona arrestata, tre deferiti e un giovane segnalato per reati in materia di stupefacenti", come riporta ANSA, "Sono i numeri del blitz antidroga scattato all'alba in Molise a seguito di provvedimenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (Campobasso)".

"Impegnati sul territorio i Carabinieri di Termoli con il Comando Provinciale di Campobasso, con la collaborazione dei militari di San Severo (Foggia), Sassuolo (Modena) e Monopoli (Bari) e del Nucleo Cinofili di Chieti ed Elicotteri di Pescara. L'operazione di polizia giudiziaria scaturisce da un'attività d'indagine svolta tra maggio 2019 e 2021 e dal sequestro di 2 plichi postali con mittente ignoto contenenti marijuana, destinati a uno dei giovani denunciati. Di rilievo l'apporto fornito dai cani addestrati per ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope: il pastore tedesco Bagheera ed il pastore belga Axel, forniti dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti".

"Durante le perquisizioni domiciliari, a San Martino in Pensilis è stato arrestato un ventenne con hashish e una pistola ad aria compressa sprovvista di marca e matricola detenuta illegalmente.

L'operazione di oggi si inquadra nell'ambito di un rafforzamento dei controlli contro lo spaccio di stupefacenti in Basso Molise".