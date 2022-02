Vertenza San Francesco, Menna e Della Gatta: "Comune in prima linea"

VASTO - “La situazione occupazionale della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus costituisce per questa Amministrazione un tema di grande preoccupazione, che richiede il massimo dello sforzo da parte di tutti al fine di addivenire a soluzioni concrete, immediate e definitive”.



Il sindaco di Vasto Francesco Menna ribadisce così l’impegno che da anni vede il Comune promotore di molteplici occasioni di incontro e di confronto - con la Regione, la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, la Dirigenza della Fondazione e le Organizzazioni Sindacali - perché “l’unica possibilità di superare la situazione attuale - ha precisato l’assessore al Welfare Nicola Della Gatta - passa proprio dalla sinergia di tutti gli attori in campo; attori che devono garantire, con limpidezza e onestà, il proprio contributo affinché l’azienda possa continuare ad erogare servizi di qualità, assicurando la dignità e la serenità di ogni lavoratore”.



Nei prossimi giorni saranno ricevuti in Comune i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aziendali che stamane hanno pubblicamente esternato il proprio disagio rispetto al paventato slittamento dei pagamenti della mensilità di gennaio 2022 comunicata dalla Fondazione. “Il Comune di Vasto è schierato in prima linea perché la Regione Abruzzo, cui compete la programmazione socio-assistenziale, sia parte attiva nell’individuazione di soluzioni possibili” ha concluso il primo cittadino.