San Salvo. Tanti gli appuntamenti per la Giornata della Vita

SAN SALVO. Non c’è dono più grande della vita e da questo che scaturisce tutto il resto, senza vita nulla è. Per celebrare la bellezza della vita Santa Madre Chiesa si appresta a celebrare la 44ª Giornata nazionale vita, una giornata nata dal consiglio permanente della CEI nel 1978 con la finalità di promuovere l’accoglienza della vita, in particolare della vita nascente.

In adesione a quanto suggerito dalla Cei e dalla diocesi Chieti – Vasto ci saranno diversi appuntamenti a San Salvo per celebrare questo giorno dedicato alla vita.

Venerdì 4 febbraio:

dalle ore 18.30 alle ore 19.30 veglia di preghiera per la vita presso la chiesa di San Giuseppe

Sabato 5 febbraio alle ore 16.00 incontro su Meet

Riflettiamo sulla VITA da custodire dal concepimento all’ultimo naturale respiro con Giovanni Gori del Centro Aiuto alla Vita. Questo il link per partecipare: https://meet.google.com/era-rkew-dtz

Domenica 6 febbraio:

In tutte le celebrazioni eucaristiche si pregherà per la Vita nascente e in particolare le celebrazioni:

delle ore 10.00 e 11.30 della chiesa di San Giuseppe saranno particolarmente dedicate a tutte le famiglie con bambini nati di recente e che custodiscono nel loro “grembo una nuova vita

la messa solenne delle ore 11 nella chiesa di San Nicola Vescovo sarà dedicata alla la 44ª Giornata nazionale vita.

Saranno queste delle eccellenti occasioni per pregare comunitariamente sul dono della vita e per le giovani generazioni affinché possano maturare dentro di loro il desiderio di generare vite nuove. Nel pregare a livello comunitario per una intenzione è l’occasione per far stare Dio con noi: “In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Matteo 18, 19-20)