Peschetola scatenato, Cavuoti vola con il suo Cagliari

VASTO - Si mettono in grande mostra i talenti del Vastese protagonisti nel Campionato Primavera di calcio. Il cupellese Lorenzo Peschetola e il vastese Nicolò Cavuoti nel primo pomeriggio di oggi hanno giocato in contemporanea nei primi due anticipi della 17° giornata. Il primo ha affrontato con la sua Inter la Sampdoria, mentre il centrocampista del Cagliari ha avuto l’importante match contro i Campioni in carica dell’Empoli.

Peschetola ha brillato particolarmente, soprattutto nella prima parte di match. Il 7 nerazzurro, infatti, oltre a garantire un apporto di tanta corsa e qualità, è entrato in entrambe le azioni dei due gol con i quali l’Inter ha inizialmente fissato il punteggio sul 2-0. Al 10’ minuto il cupellese dalla corsia di destra, con un favoloso tocco d’esterno ha spianato la strada a Jurgens, attaccante dell’Inter, che ha sfruttato appieno l’assist del compagno.

Nove minuti più tardi, l’abruzzese, che tra due settimane esatte compirà 19 anni, ha incantato la platea. Nell’insolita posizione di esterno sinistro, si è inventato un fantastico cross che gli ha permesso di servire Jurgens - che nell’occasione occupava la fascia destra del campo – il quale ha poi messo in mezzo per Iliev, lesto a battere il portiere avversario.

È poi un po’ calata nella ripresa la prestazione di Peschetola, uscito all’ora di gioco mentre la sua Inter subiva la rimonta della Sampdoria, che alla fine si è imposta per 3-2. Nerazzurri che con questa sconfitta vedono staccarsi al secondo posto il Cagliari di Cavuoti, che ha battuto l’Empoli 2-0.

Il 26 rossoblù, fresco di convocazione in Nazionale Under 19, ha giocato 55 minuti mostrando partecipazione nello sviluppo del gioco e gran dinamismo. Al 42’ aveva anche fornito l’assist a Masala per la rete del momentaneo 2-0, poi annullato dal direttore di gara per fuorigioco.

Grande soddisfazione quindi per il calcio vastese dopo le prove di Peschetola e Cavuoti, che continuano a dire la loro ai piani alti della classifica del Campionato Primavera.

g.d.c