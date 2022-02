Lavoro: esuberi alla Pilkington e premi efficienza alla Sevel. Ma non è tutto oro quel che luccica

SAN SALVO/ATESSA - Giornata ricca di notizie quella di ieri per quanto riguarda le aziende abruzzesi: da un lato la bella novella (leggi qui)proveniente dalla Sevel di Atessa (produttrice di furgoni), dove è stato elargito un premio efficienza di 1.400 euro ai lavoratori, dall'altro lato l'allarme lanciato (leggi qui) riguardo alla Pilkington di San Salvo (produttrice di vetro), dove al contrario si ventila la possibilità di esuberi e tagli di posti di lavoro.

Al di là della diversa categoria produttiva dei due stabilimenti, le notizie stridono, invitando ad un accostamento e ad un approfondimento delle cause che hanno portato a situazioni così diverse.

"I problemi presentati dalla Pilkington - dice Arnaldo Schioppa della Uiltec - hanno molte sfaccettaure. Innanzitutto le automobili elettriche avrebbero dovuto prendere piede, ma il mercato è rimasto fermo a causa del fatto che gli acquirenti non comprano, in parte perché questo tipo di mezzo è costoso, poi perché il mondo dell'auto elettrica ancora non dà certezze sul futuro. Un problema ancora più grave riguarda poi la concorrenza: attualmente Polonia e Germania svolgono lo stesso nostro lavoro e l'aumento del costo dell'energia verificatosi nel nostro Paese ci ha posto fuori dal mercato, essendo la Pilkington un'azienda elettrovora: si pensi solo che ad un bilancio trimestrale risulta che mentre in passato consumavamo circa 2 milioni e mezzo di euro di energia elettrica, ad oggi abbiamo una spesa di circa 11 milioni di euro. Sono costi insostenibili. A livello di produttività stiamo facendo il possibile ma la situazione che ci mette in allarme è quella energetica".

A fronte delle difficoltà della Pilkington, spicca la notizia del premio di efficienza ai lavoratori elargito dalla Sevel... ma a quanto pare non è tutto oro quello che luccica: se la Pilkington piange, infatti, la Sevel non ride: "La situazione della Sevel è momentanea - afferma Felice De Meo della Uilm - e non garantisce nulla sul prosieguo dell'attività. A causa dell'avvio della produzione polacca il futuro non è certo, perché bisognerà capire quanto dei numeri di Sevel andranno a finire in Polonia. Di conseguenza non abbiamo un quadro generale serio e concreto di quello che può accadere. La notizia buona di oggi è un palliativo, ma capiamo bene che in questo momento qualunque bella notizia è la ben venuta. Però non possiamo sbilanciarci, perché per vedere chiaramente le prospettive dobbiamo attendere quello che accadrà quando la Polonia andrà a regime. Siamo soddisfatti del momento che stiamo vivendo, ma ciò non toglie che è da rivedere un po' tutta la gestione dello stabilimento".

Miriam Giangiacomo

(miriam.giangiacomo@zonalocale.it)