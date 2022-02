La scuola di via Verdi sarà riqualificata

SAN SALVO - Continua l’opera di attenzione dell’Amministrazione comunale di San Salvo verso gli studenti delle scuole dell’obbligo.

“Ci siamo candidati, attingendo alle opportunità fornite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non a caso denominata New generation Italia, per rifare a nuovo la scuola primaria di via Verdi. Ci stiamo proiettando verso la scuola del futuro, il nostro sguardo e le nostre azioni sono rivolte soprattutto ai più giovani”.

A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare di aver provveduto a inviare la richiesta del Comune di San Salvo al programma “La scuola per l’Italia di domani”.

“L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini, attraverso i tecnici dell’ufficio, ha elaborato un progetto – spiega ancora il sindaco – per un importo di 3 milioni e 880mila euro per la riqualificazione della scuola di via Verdi e in particolare e per il miglioramento energetico in un’ottica di rispetto all’ambiente. Un edificio che potrà ospitare fino a 300 alunni anche in considerazione del quartiere in crescita sia per popolazione e sia per servizi”.