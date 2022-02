Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, Smargiassi: «Radici della crisi legate alla burocrazia»

VASTO - Il consigliere del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi, presidente della Commissione Vigilanza, è intervenuto sulle difficoltà della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, struttura sanitaria e socio-sanitaria che da anni opera sul territorio di Vasto: «Spiace dove tornare su un argomento che era stato portato all'attenzione della Vigilanza solo due mesi fa. Ho il timore che la crisi che sta interessando la fondazione Padre Alberto Mileno e i dipendenti della struttura San Francesco abbia radici legate alla burocrazia. Non posso pensare diversamente, visto che in occasione della Commissione Vigilanza dello scorso 2 dicembre, sentite le varie sigle sindacali che lamentavano, tra l'altro, ritardi nella fase di accreditamento, la Asl aveva dichiarato la massima disponibilità a proseguire nel confronto per risolvere le problematiche».

«Avevo evidentemente ragione – incalza Smargiassi - quando ricordavo che alle delibere di Giunta Regionale sulla riconversione e sull'aumento di prestazioni, non si era dato seguito con un extra-budget in grado di sostenere gli impegni assunti. Alla luce di quanto sopra è incredibile che i dipendenti si trovino già a dover subire un ritardo nelle spettanze del mese di gennaio, perché ciò dimostra che ormai neanche gli impegni presi nelle sedute di Commissione, alla presenza peraltro di sigle sindacali, vengono rispettati, mostrando così, ancora una volta, lo scarso interesse che la politica regionale di centrodestra rivolge a questo territorio, che risulta essere sempre più abbandonato a se stesso» conclude.