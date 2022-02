Domani Giornata Nazionale dello Spreco Alimentare

ATTUALITA' - Domani è la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto proporzioni tali da considerarlo oggi una priorità a livello mondiale. L’Amministrazione comunale per l’occasione promuoverà un’azione di sensibilizzazione attraverso l’affissione di manifesti che richiamano, attraverso le parole di Papa Francesco, ad una maggiore ad una corretta alimentazione volta ad evitare gli avanzi che si trasformano in rifiuti.

“Nella nostra città sono tante le realtà del settore commercio che sono impegnate contro lo spreco alimentare - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore al Food Policy, Paola Cianci - che attualmente è ancora un fenomeno molto diffuso. Per questo è importante ricordare alla cittadinanza l’enorme valore sociale, ambientale ed economico del cibo e la necessità quindi di non farlo finire dritto nella spazzatura. È un tema da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea e una delle possibili soluzioni è la ridistribuzione del cibo in eccedenza, ancor più rilevante in seguito alla pandemia tramutata in emergenza sociale. Attraverso i progetti promossi dall’Anci, finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica finalizzati all’implementazione e allo sviluppo di azioni per la riduzione dello sperpero del cibo, interesseremo le scuole, le associazioni e le attività che già operano per stimolare sempre di più il coinvolgimento della cittadinanza”.