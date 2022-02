Berardino Della Penna: "Angela Menna può tranquillamente dimettersi se ha altri incarichi regionali"

"Leggo con stupore la nota dell’ex vicesindaco e consigliera comunale di Nuovo Agire, Angela Menna, che denuncia uno stato di abbandono delle contrade e un suo passaggio all’opposizione", si legge in una nota di Berardino Della Penna, Capogruppo di maggioranza della lista Nuovo Agire, "Ricordo ad Angela, che da lunghi mesi non frequenta le riunioni di maggioranza, e che ci ha dato lezioni di rispetto del voto popolare, che lei è stata eletta dai cittadini per un unico scopo: fare il consigliere di maggioranza".

"Le comunico, certo di condividere il parere del Sindaco e degli altri esponenti di Nuovo Agire", continua Della Penna, "che come consigliere di maggioranza per lei è disponibile anche la delega alle contrade, qualora davvero si voglia impegnare per la città e per i suoi abitanti. Invitiamo quindi Angela a non fare polemiche e a coordinarci con noi per rispettare l’unico mandato che il popolo le ha conferito: quello di consigliere comunale di maggioranza della lista Nuovo Agire. In caso contrario, se non vuole più espletare il suo mandato popolare perché magari troppo impegnata in altri incarichi regionali, può tranquillamente dimettersi. In ogni caso noi non la consideriamo un consigliere di opposizione e saremo felici se, come il popolo ha stabilito, continuasse a fare il consigliere di maggioranza a sostegno della nostra azione amministrativa a favore di Monteodorisio e di tutte le sue contrade".