Assegnati oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione di S. Paolo e S. Antonio

VASTO - E’ stato assegnato un finanziamento di Euro 2.100.000,00 per il Comune di Vasto grazie alla partecipazione, nel 2015, al bando per la individuazione di “Interventi per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate”.

“Le aree individuate sono due: il quartiere San Paolo e quello di S. Antonio Abate. Gli interventi prevedono - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - la realizzazione di un’area verde attrezzata con giochi, parcheggio, impianto di pubblica illuminazione e arredo urbano per un importo complessivo di euro 300.000,00. Lavori che consentiranno di avere al popoloso quartiere una struttura di interesse sociale a disposizione non solo dei residenti, ma dell’intera cittadinanza. Nel quartiere San Paolo invece sarà realizzata una piazza nell’area antistante la parrocchia di S. Paolo Apostolo per un importo di 940.000,00, ed un parcheggio, verde attrezzato per un importo di euro 860.000,00".

“Un progetto ambizioso, - ha commentato l’assessore con delega ai Lavori pubblici, Licia Fioravante - che dimostra la possibilità di far correre sullo stesso piano rigenerazione urbana, sociale e ambientale. Quartieri riqualificati che ospiteranno persone e idee. Luoghi in cui nascono relazioni umane, che danno a quei luoghi obiettivi "altri", consentendo alle comunità di riconoscersi intorno a valori condivisi. L'attenzione è rivolta ovviamente a tutti i quartieri della città e cercheremo di sfruttare al massimo le risorse messe a disposizione dal PNRR sul quale studio siamo costantemente impegnati”.