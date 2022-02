Vastese, domenica test delle ambizioni contro la Vastogirardi

VASTO – La Vastese, dopo il pareggio interno contro l’Alma Juventus Fano che ha fermato a cinque la striscia di vittorie consecutive, domenica alle 14:30 torna in campo, in casa della Vastogirardi. Un match importante per la squadra allenata da D’Adderio, una sorta di test delle ambizioni dei biancorossi che al momento si trovano ad appena due punti dalla zona play-off del campionato di Serie D.



Classifica alla mano, infatti, i molisani, a soli tre punti di ritardo, sono un avversario sullo stesso livello degli aragonesi, i quali in seguito avranno una serie di partite abbastanza accessibili sulla carta. Per questo una vittoria darebbe enorme carica motivazionale alla squadra aragonese e porterebbe la tifoseria a sognare concretamente l’accesso ai play-off promozione.



I biancorossi, però, dovranno fare innanzitutto attenzione a Michele Guida, ala sinistra classe 1998 della Vastogirardi che con 15 gol guida la classifica marcatori del girone F. La Vastese non è neanche particolarmente fortunata perché affronterà l’attaccante gialloblù in un suo periodo di forma, alla luce delle 4 reti messe a segno nelle ultime 3 partite.



Non va neanche dimenticata la partita d’andata dello scorso settembre, in cui la squadra molisana ha recriminato per il rigore con il quale la Vastese ha fissato il punteggio sull’1-1 finale. Un episodio, che il tecnico Fabio Prosperi aveva particolarmente evidenziato nel post-gara, che sarà uno degli stimoli per la squadra di casa in vista della sfida di domenica.



D’Adderio, però, ha tante frecce nel proprio arco, primo fra tutti Jonathan Alessandro, vero punto di riferimento dell’attacco biancorosso per la sua grande esperienza e a segno per ben 3 volte nelle ultime 2 partite. Non solo, perché hanno il piede caldo anche Federico Alonzi – 4 gol tra dicembre e gennaio – e Francesco Agnello, che ha trovato negli ultimi tre incontri 2 dei suoi 3 gol in campionato.



L’avversario è tosto ma i biancorossi hanno grandi possibilità per trovare i tre punti e lanciarsi verso i piani alti della classifica.

g.d.c.