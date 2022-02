Tribunali aperti, "tutto l’Abruzzo unito a difesa del territorio"

ATTUALITA' - All'indomani dell'incontro tra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il Ministro della Giustizia Cartabia, arriva il commento dei consiglieri di centrodestra in Consiglio comunale a Vasto Francesco Prospero (Fdi), Vincenzo Suriani (Fdi), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (FI) e Sabrina Bocchino (Lega).

"Accogliamo con soddisfazione il risultato degli incontri svolti, dapprima dai parlamentari e poi dal Presidente Marsilio, insieme ai rappresentanti degli ordini professionali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona, con la Ministra della Giustizia Cartabia - dicono i consiglieri -. L’obiettivo comune di conseguire la proroga alla chiusura dei tribunali minori sembra per noi possibile - continuano i consiglieri -, ma non lo sarà senza il dovuto e necessario contribuito di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio. Auspichiamo quindi un impegno profuso e condiviso da tutti gli amministratori locali che, come noi, si batteranno per l’approvazione al disegno di legge della Regione Abruzzo, con la quale s’impegna a sostenere i costi delle sedi dei tribunali, della loro manutenzione e vigilanza. È questa la strada percorribile che toglie ogni alibi al governo, il quale non potrà più ritenere economicamente insostenibile il mantenimento dei nostri presidi di legalità. Da parte nostra - concludono - ci sarà il massimo sostegno alla causa, proprio per questo abbiamo già presentato una proposta di delibera, per la difesa dei nostri tribunali, che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale. Crediamo fermamente che l’Abruzzo e il Vastese debbano preservarsi il diritto di avere un facile accesso alla giustizia e non possono, quindi, perdere un servizio imprescindibile come questo per la comunità e il territorio".