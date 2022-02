Variante SS16, Forte: "La mia mozione è stata la mossa giusta"

VASTO - "La mozione finalizzata ad avere notizie sul progetto di variante della Statale Adriatica 16, da me indirizzata al Sindaco di Vasto Francesco Menna, ha colpito nel segno". Così in una nota il consigliere comunale del Pd Giuseppe Forte.

"Dal 15 di gennaio a ieri abbiamo registrato una lunga serie di interventi di esponenti politici e non sull'argomento con prese di posizione ben precise anche da parte di migliaia di cittadini che si sono espressi contro l'ipotesi di realizzazione di una "mini variante" sotto il costone orientale della Città. Oggi - continua Forte -, con la diffusione di una nota stampa firmata dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali di maggioranza del Comune di Vasto, le grigie nuvole che si erano addensate sul golfo di Vasto sono state, almeno per il momento, diradate. L'aver ribadito il no a qualsiasi ipotesi progettuale lungo il litorale vastese e nella zona di maggior rischio idrogeologico della Città - ed aver riconfermato quanto già deciso dal precedente Consiglio Comunale con due atti deliberativi del 2017 e del 2019 - significa ribadire all'ANAS di guardare ad Ovest della Città per la realizzazione di un tracciato condiviso dagli amministratori e dai cittadini di Vasto. Inoltre, impegnare il Sindaco e l'Amministrazione Comunale a sollecitare in tempi brevi un inconrtro con i vertici dell'ANAS, del Ministero e della Regione Abruzzo conferma la volontà di allontanare le ipotesi progettuali che prendevano in considerazione il costone fragile della Città, quello che si affaccia sul mare, quello che rappresenta il biglietto da visita turistico di Vasto. Per il momento - conclude il consigliere - in tanti tiriamo un sospiro di sollievo in attesa della discussione della mozione - presentata da me e l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza intera che amministra la Città - programmata per il prossimo 14 febbraio giorno in cui tornerà a riunirsi la massima assise civica".