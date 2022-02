Inaugurato lo sportello a colori per i pazienti oncologici

ATTUALITA' - E' stato inaugurato nel pomeriggio di oggi a Vasto il nuovo sportello a colori dell'Associazione Lory a Colori che, dal 2016, è impegnata nel supporto ai pazienti oncologici e familiari, in attività di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla diagnosi precoce di tumori.

Dopo San Salvo e Roseto degli Abruzzi, da oggi anche a Vasto in via Mattioli n. 1, è possibile usufruire dei servizi gratuiti offerti dall’associazione.

Il nuovo sportello è un punto informativo che permette di portare avanti le attività di sensibilizzazione nell’ambito della prevenzione, un punto di raccolta del progetto "Dona con la testa" per chiunque voglia donare i capelli, ma prima di tutto sarà a disposizione dei pazienti oncologici, con i vari servizi dedicati, in particolare con la donazione di parrucche e turbanti.

Grazie all'immensa disponibilità della famiglia Giovannelli e delle volontarie dell'associazione, è quindi possibile creare quest'ulteriore tassello, fondamentale per costruire una rete territorio di supporto sul che possa diventare punto di riferimento per i pazienti oncologici.

Alla presenza del Sindaco della città, Francesco Menna, il quale ha ricordato l’importanza del sostegno psicologico nel percorso oncologico, si è complimentato per l’iniziativa con la presidente Monica Marinari e con tutte le volontarie che si prenderanno cura del nuovo punto. Con orgoglio hanno tagliato il nastro aprendo ufficialmente le porte della nuova sede e rendendosi da subito disponibili ad accogliere chiunque ne avesse necessità.

Intervenuto al taglio del nastro, il Dottor Giovannelli ha tenuto a sottolineare come il supporto di una associazione “tra le tante terapie,è la terapia più forte, perché la terapia di vicinanza è la più bella che ci sia”, ricordando anche l’importanza della cosmetica oncologica.

Gli orari di Febbraio 2022 sono:

 Mercoledì 2 dalle 16 alle 18:30;

 Giovedì 10 dalle 9 alle 11;

 Venerdì 18 dalle 17 alle 19;

 Giovedì 24 dalle 9 alle 11;

Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l’associazione al numero 334 3104316 o sui canali social Facebook ed Instagram.