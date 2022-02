Il gruppo vastese Golkonda debutta il 4 febbraio

VASTO - Il 4 febbraio, su tutte le piattaforme digitali, da Youtube a SoundCloud, da Apple Music a Pandora, Deezer, Facebook, TikTok ,Googleplay, Spotify, Amazon Music e decine di altre, uscirà il primo brano dei Golkonda, cui ne seguirà un altro, Lucy, sulle piattaforme dal 15 febbraio.

Sono i primi brani dopo l'esperimento del singolo Respiro, presente solo su YouTube. Tutti e 3 i pezzi e altri ancora (brani in italiano e in inglese) saranno poi raccolti nell'album "Qui una volta era tutto Punk" la cui uscita è prevista in estate.

I Golkonda sono un gruppo di Vasto composto da 5 elementi: Marilisa Spalatino (voce); Tiziano Pasquarelli (tastiere); Mario Busico ( chitarre); Flavio Bignami (basso) e la new entry Arnaldo Ciavatta (batteria). Le canzoni sono scritte un pò da tutti i membri del gruppo, sia i testi che le melodie e l'arrangiamento, il lavoro è davvero corale e per questo si nutre di varie influenze (punk, rock, metal) a seconda dei gusti di chi compone nel momento.

Il gruppo nasce nel 2016, ha subito vari cambi di formazione. Del gruppo originale restano la cantante, il tastierista e il bassista. Innumerevoli sono stati i live e i contest abruzzesi ai quali il gruppo ha partecipato e ora, prima dell'uscita dell'album, sta pensando anche a un videoclip simpatico da associare a uno dei pezzi da registrare. I Golkonda registrano presso la Satellite Records di Fabio Tumini.