Chiusura tribunali minori. Menna: "Esprimo grande soddisfazione"

"Esprimo grande soddisfazione per il positivo esito dell'incontro che si è appena concluso con una delegazione dei parlamentari abruzzesi e la Ministra della Giustizia Cartabia", fa sapere in una nota il Sindaco di Vasto Francesco Menna, "Il 19 gennaio scorso i parlamentari avevano chiesto il confronto per la proroga dei Tribunali abruzzesi. L’incontro è stato molto utile. La Ministra si è mostrata attenta a trovare una soluzione condivisa. Ai parlamentari Pezzopane, D’Alessandro, Di Girolamo, Pagano, Quagliariello,Grippa, Zennaro, Torto, che ringrazio, è stato ribadito l’obiettivo di una proroga che sospenda l’accorpamento dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle more di una necessaria riforma della geografia giudiziaria.