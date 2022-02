"Contrade abbandonate, maggioranza sfuggente nel dare spiegazioni"

MONTEODORISIO - "La politica ha il dovere di rispondere alle istanze dei cittadini. Ecco perché oggi ho presentato un'interrogazione al Sindaco Di Fabio e all'attuale Vicesindaco Mucci per fare chiarezza su come si intenda porre rimedio concretamente di fronte alla presenza di diverse buche e irregolarità rischiose sulle strade comunali".

A scriverlo in un comunicato è il consigliere d'opposizione del Comune di Monteodorisio Angela Menna, che continua: "Come annunciato qualche giorno fa, ho provveduto ad ufficializzare il mio passaggio in opposizione con comunicazione pervenuta via Pec (N° di Protocollo 535) indirizzata al Sindaco, avente per oggetto la mia adesione al gruppo misto, con la denominazione di 'Chiarezza per Monteodorisio, quale componente autonoma. Un rischio oggettivo, una situazione segnalatami da parte di alcuni cittadini e che già nei mesi scorsi avevo portato a conoscenza del Sindaco e dell'ex assessore delegato, dopo più di un sopralluogo da parte della sottoscritta, senza, però, avere un chiaro ed esauriente riscontro. Contrada S. Lucia, C/da Monteleforche, C/da S.Berardino e Via Iginio Raimondi sono soltanto alcune delle strade sulle quale i cittadini chiedono risposte certe. Per quanto l'approvazione dell'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022 e del programma biennale di beni e servizi 2022/2023 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) sia importante, è altrettanto fondamentale rendere i cittadini parte attiva ai processi decisionali, così come essere a conoscenza dell'attività di programmazione delle opere pubbliche. Una comunicazione che con l'arrivo del nuovo anno sarebbe stata utile per la cittadinanza e sulla quale ho atteso indicazioni mai pervenute per garantirne la diffusione, ma forse le priorità della maggioranza erano ben altre. Oltretutto, al Comune di Monteodorisio sono stati assegnati, a seguito della seduta del consiglio regionale abruzzese nella maratona notturna del 30 dicembre, risorse pari a 10mila euro per la manutenzione strade e riqualificazione urbana. Il Sindaco e la Giunta chiariscano le modalità con le quali verranno impiegate tali risorse, mettendo in atto interventi immediati per evitare rischi alle utenze. La maggioranza non può continuare ad essere silente e a sfuggire al confronto - conclude il consigliere -, non può regnare un silenzio inaccettabile, non esistono cittadini di Serie A e Serie B. Tutti i cittadini sono uguali"!