Scuola S. Lucia, "mensa interna e giochi esterni nei tempi previsti"

VASTO - Mensa scolastica esterna e giochi nel giardinetto non idonei. Sono questi i due punti riguardo ai quali una nostra lettrice, madre di un alunno che frequenta la scuola dell'infanzia Santa Lucia a Vasto, ci ha scritto avanzando lamentele:

"Spero che possiate aiutare a farci sentire e può essere oggetto di interesse: facciamo parte dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia Santa Lucia a Vasto. I nostri bimbi sono rientrati dopo un anno che la scuola è stata chiusa per lavori, dopo tante promesse per una scuola rimodernata e messa a nuovo, ci ritroviamo ancora con molti nodi da sciogliere. Non riusciamo a ottenere spiegazioni per cui la mensa scolastica (con cucina interna) non ancora parte e quindi i pasti vengono da fuori nonostante ci era stato assicurata la mensa interna! Nei giardini della struttura ci sono dei giochi all'interno ma sono stati tutti proclamati non idonei, è stata fatta anche la richiesta per la sostituzione, ma mai sostituiti. Dietro a numerose richieste fatte già da Settembre ci ritroviamo quasi a Febbraio senza nessun cambiamento. Come possono pretendere che le nuove iscrizioni vengano fatte se alla luce di tutte queste richieste non è cambiato nulla in 6 mesi? Ci auguriamo che si possa risolvere al più presto".

Questo il testo della mail giuntaci dalla nostra lettrice. Prontamente contattata da Zonalocale, l'assessore all'Istruzione del Comune di Vasto, Anna Bosco, ha così replicato:

"Gli importanti lavori di miglioramento sismico del plesso Santa Lucia hanno comportato, dopo il rientro dei bambini nel plesso, la decadenza delle precedenti autorizzazioni per la cottura interna. Per questo ci siamo subito attivati con "SAGIFI+EP", società che attualmente gestisce il servizio a Vasto, ed i tempi di rinnovo e di rilascio delle autorizzazioni SUAP ed ASL sono quelli previsti dalla normativa, pur considerando le fisiologiche lungaggini che il momento storico comporta.

Nel frattempo il servizio mensa è stato riorganizzato con i pasti veicolati secondo legge, senza alcuna interruzione e garantendo un servizio in sicurezza, qualità, e nelle stesse modalità in cui viene offerto da sempre anche alle altre Scuole. Ci siamo persino premurati che non venisse assegnata una cuoca diversa. Ringrazio il genitore per la nota, ma urge ribadire che la scuola è stata costantemente e minuziosamente informata dei singoli avanzamenti: gli ultimi contatti con la Scuola di aggiornamento sull'argomento risalgono alla scorsa settimana. Su nostra richiesta i rappresentanti di classe di Santa Lucia sono stati persino informati della prossima convocazione della commissione mensa sull'argomento e non tarderanno comunicazioni sulla data effettiva di riapertura della cucina interna.

Per quanto concerne i giochi esterni - continua l'assessore Bosco - occorre precisare che dopo il rientro nel plesso ristrutturato sismicamente, le insegnanti hanno richiesto al Comune in previsione della prossima primavera la verifica dello stato dei giochi all'esterno e l'eventuale acquisto di nuovi per rendere più bello il giardino, condividendo insieme all'Amministrazione tempi e modi. Si tratta di un impegno che abbiamo preso e che confermiamo voler portare avanti compatibilmente con le risorse che destineremo anche alle altre scuole di Vasto e nell'ottica di rinnovamento degli spazi gioco cittadini. Ricordo infine che per la Scuola Santa Lucia negli ultimi anni siamo già intervenuti con i lavori di miglioramento sismico, con il rifacimento completo del tetto,con la sostituzione completa degli arredi scolastici, con frequenti tinteggiature interne oltre che con la fornitura della connessione in fibra ottica. Sulle iscrizioni risulta tutt'altro che una diminuzione, bensì un incremento frutto dell'egregio lavoro che viene svolto a Santa Lucia grazie al personale tutto".

Dello stesso avviso è Maria Pia Di Carlo, dirigente dell'Istituto comprensivo Rossetti: "Devo ringraziare l'Amministrazione e in particolare l'assessore Bosco, per quanto realizzato alla scuola dell'infanzia Santa Lucia. A volte si tende a dimenticare la particolare fase sanitaria che stiamo vivendo, e considero positivo già il fatto di poter lasciare le scuole aperte".