Programma mangiaplastica: 18mila e 300 euro a San Salvo

SAN SALVO - Un altro finanziamento in arrivo al Comune di San Salvo. Per la precisione 18mila e 300 euro destinati dal ministero della Transizione ecologica nell’ambito del programma mangiaplastica. “Con questa somma procederemo all’acquisto di un ecocompattatore per incentivare il recupero della plastica con la collaborazione dei cittadini – afferma l’assessore all’Ambiente Tony Faga – contribuendo al recupero e alla riduzione della dispersione della plastica”.

L’assessore Faga sta predisponendo un piano operativo per invogliare i cittadini a partecipare alla raccolta incentivante con opportunità di un ristoro immediato.