Il Palace Hotel riapre i battenti, previste nuove assunzioni

ATTUALITA' - Ottime notizie in arrivo per Vasto: il Palace Hotel di Vasto Marina riaprirà a breve. Non solo: metterà a disposizione anche 15/18 posti di lavoro.

Ad aggiudicarsi la procedura di gara per l'immobile, che è chiuso da circa 4 anni e che ha svolto in passato anche un importante funzione di polo congressuale, è l'impresa Granata Gianfranco srl di San Salvo.

"Stiamo per avviare degli interventi importanti di rustrutturazione - dice il titolare Gianfranco Granata - che interesseranno sia gli interni che gli esterni dell'immobile, quindi non abbiamo ancora certezze per quanto riguarda i tempi di riapertura del Palace Hotel. Quello che posso anticipare è che punteremo molto sul Centro Benessere, che sarà di alto livello. Inoltre, per l'interà struttura prevediamo ovviamente delle assunzioni: abbiamo stimato che in totale necessiteremo di 15/18 unità lavorative".

Ma intanto, qualche novità ci sarà già a breve: "Entro quest'estate contiamo di riaprire l'ombreggio", anticipa l'imprenditore.