"Vitalità, determinazione a fare, progettare" del Prof. Medea a un mese dalla scomparsa

Il prof. Medea è venuto mancare un mese fa in forma così repentina e imprevista che ci ha lasciato increduli; ed è ancora difficile da accettare. Aveva un carattere che esprimeva vitalità, determinazione a fare, progettare. Una personalità che aderiva a problematiche collettivecon la volontà di concorrere a risolverle; questo senso di responsabilità personale verso il sociale lo proponeva attento e concreto.

Ho conosciuto Luigi a metà degli anni ’80. Mia sorella Anita che ha sempre apprezzato le mie poesie, dispiacendosi non diversamente da mio marito per la mia ostinazione a scrivere e strappare o ammucchiare maldestralmente, mi comunicò della istituzione in Vasto del Premio letterario Histonium, esortandomi a partecipare. Ero lontanissima dall’idea; mai partecipato a un premio; ma anche mio marito mi sollecitò. Del resto il suo primo regalo fu una bellissima penna d’argento con l’esortazione a farne buon uso. Il primo premio assoluto che derivò dalla mia adesione mi costrinse a cercare le sparse membra dei miei versi, (perché di una pubblicazione di liriche si trattava), o scriverne di nuovi. E come diceva Baudelaire, l’ispirazione se uno veramente vuole, viene. Ma quel che è avvenuto è andato ben oltre.Una metamorfosi liberatoria. L’impegno preso, non dilazionabile né ritrattabile, ha dato sfogo alla mia compressa volontà di espressione, fino ad allora concretizzatasi solo attraverso qualche recensione a cui non riuscivo a sottrarmi. Come se fosse saltato un tappo. Via autocritiche, blocchi emotivi: ho smesso di scrivere e accantonare; la scrittura, soprattutto in prosa, è divenuta un’esigenza irrinunciabile. Le idee, le parole scaturivanosenza blocchi. Di questo sono sempre stata grata a Luigi e al suo Premio Histonium.

Creandolo lui ha stimolato molti, sono certa, a mettersi in gioco; e anche ha saputo dirottare, nel settorelegato a temi sociali, morali, proposti di anno in anno, l’attenzione, la sensibilità, la riflessione del partecipante e, quella finale,del pubblico presente alla premiazione. Temi importanti come droga, emigrazione,soprusi, ma anche ambientali, psicologici, e non solo, sono divenuti motivo di confronto, proposta sociale e formativa. Del resto era un docente, un educatore e il premio risente di questa impostazione così fortemente etica. Divenimmo amici mio marito e io, Luigi e Teresa, prima moglie dal carattere buono e aperto, una persona condizionata dal suo stato di salute. Luigi era verso di lei sempre comprensivo e protettivo. Quando, venuta a mancare lei, si è legato ad Angela, creando una forte intesa, Luigi ha trovato anche una collaboratrice molto efficiente, oltre che una moglie premurosa. E ha potuto proseguire più agilmente in questo progetto, come in altri legati alla cultura, alla collettività, alla scrittura.

Come giornalista ha scritto su varie testate. E talvolta m’inviava suoi articoli. Era un colloquio a distanza. Ha scritto belle poesie. Sul tema legato all’emigrazione si è particolarmente speso. Luigi aveva il dono dell’entusiasmo. A volte gentile a volte un po’ ruvido, possedeva una qualità poco praticata, l’autenticità. Di origine pugliese, in Vasto ha realizzato se stesso e i suoi propositi, divenendo un vastese a tutti gli effetti, offrendo le sue capacità per renderla migliore. Cosa che non tutti i nativi di un luogo fanno. Era orgoglioso del fatto che, anche a livello turistico, l’istituzione del premio avesse propagandato e valorizzato in tutta Italia la realtà vastese. E in molti da tante parti sono approdati qui, hanno apprezzato la nostra terra. E sono tornati.

Mi mancherà la sua telefonata tra fine maggio e primi di giugno per sapere il momento della mia venuta a Vasto per portarmi da visionare le opere di narrativa e saggistica, poiché col tempo ho collaborato al premio in qualità di presidente di giuria. Arrivava con il, o i pacchi di libri, due parole ed era già a correre altrove. A volte i libri erano proprio tanti, una lettura faticosa, ma come sempre l’impegno a fare si traduce in accrescimento.

Cara Angela se dopo averti salutata in quel tristissimo giorno non sono stata più presente è perché dopo la perdita di mio marito mi è molto difficile confrontarmi con il dolore altrui, soprattutto legato alla perdita della persona amata. Sfuggo ogni dialogo in tal senso. Si ha un bel dire che il lutto si elabora in due anni. In realtà l’elaborazione è molto più lunga e complessa.

Luigi ha lasciato un progetto, sua creatura, suo obiettivo primario,il PremioHistonium che lo identifica e che sarebbe bello continuasse tramite te. Della tua collaborazione era assai orgoglioso. Diceva, e lo sai, che non avrebbe potuto andare avanti senza di te. Se lo proseguirai sarà come averlo in qualche misura vicino, presente, come offrirgli un prolungamento e una collocazione oltre il tempo di vita che gli è stato concesso.

Gabriella Izzi Benedetti