Programma mangiaplastica. 536mila euro a 27 Comuni molisani

Circa 536 mila euro a favore di 27 comuni molisani che ne hanno fatto richiesta. Sono i fondi stanziati dal ministero della Transizione ecologica nell'ambito del 'Programma mangiaplastica' per il 2021. "Si tratta di un primo sostegno - spiega il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s) - per acquistare eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, quindi in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di contenitori e ridurne il volume favorendone il riciclo in un'ottica di economia circolare". In fase di partenza anche l'iter per assegnare le risorse relative al 2022. "Le amministrazioni comunali - fa sapere Federico - possono presentare richiesta di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo 2022 attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Saranno valutate secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, quindi in ordine cronologico e il beneficio sarà corrisposto ai Comuni ritenuti ammissibili fino ad esaurimento dei fondi disponibili". (fonte Ansa)