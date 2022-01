Manutenzione verde, potatura degli alberi in Corso Mazzini e via Giulio Cesare

VASTO - Proseguono le attività di manutenzione del verde a Vasto, come annunciato nel mese di dicembre. Gli interventi di potatura degli alberi sono stati realizzati in Corso Mazzini e via Giulio Cesare.

Gli interventi sono volti a "garantire la sicurezza dei cittadini poiché in queste zone i rami degli alberi riducevano la luminosità creando ostacolo ai pedoni e occultavano agli automobilisti la visibilità della strada e della segnaletica”, evidenziano il sindaco di Vasto Francesco Menna e l'assessore con delega ai Servizi Alessandro d'Elisa.