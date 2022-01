Chiusura tribunali minori: Casalbordino condivide la protesta dell’Ordine degli Avvocati di Vasto

Con delibera di Consiglio Comunale del 27 Gennaio 2022, votata all'unanimità da parte della maggioranza e della minoranza, nell'affermare l'importanza strategica di mantenere aperti gli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura di Vasto, il Comune di Casalbordino esprime solidarietà nei confronti della protesta del mondo forense, che ha portato allo sciopero delle toghe nelle giornate del 19 - 20 e 21 gennaio 2022.

"Il Comune di Casalbordino condivide la protesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto che ha rappresentato il disagio per l'imminente chiusura del presidio giudiziario, prevista per settembre 2022" afferma il Sindaco Filippo Marinucci. «Il territorio vastese non può permettersi di perdere un presidio giudiziario così importante, rappresentato dalla sede del Tribunale e della Procura di Vasto. La chiusura dei cosiddetti Tribunali Minori abruzzesi, ovvero dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano, rappresenta una grave perdita in termini di sicurezza, in termini economici ed in termini sociali per le nostre comunità locali che chiedono più presenza dello Stato anche attraverso uffici giudiziari efficienti che garantiscano l'amministrazione della giustizia, vicina ai cittadini. Continueremo a batterci, per quanto di nostra competenza, per mantenere il Tribunale e la Procura a Vasto ed esprimiamo piena solidarietà, a nome di tutta la cittadinanza, per le iniziative portate avanti dai parlamentari, dalle associazioni di categoria, dagli enti locali e in particolare dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto e dal suo presidente Vittorio Melone» evidenzia in conclusione il neopresidente del consiglio comunale di Casalbordino Alessandra D'Aurizio.