Vasto. Al Comune finanziamento di 25 mila euro per un macchinario mangia plastica

Il Comune di Vasto ha ottenuto finanziamento di 25 mila Euro dal Ministero per la Transizione Ecologica, finalizzato all’acquisto di un eco-compattatore nell’ambito del “Programma Sperimentale Mangiaplastica” (qui le info sul sito del Ministero).

“Una grande soddisfazione per il nostro Comune - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega all'ambiente, Gabriele Barisano - la nostra città si è classificata al 13° posto a livello regionale e al 129° posto nella graduatoria a livello nazionale, su oltre 800 progetti presentati sono stati 712 i comuni che hanno ottenuto il finanziamento. Risorse che consentiranno di acquistare un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, e di ridurne il volume favorendone il riciclo. Un altro obiettivo raggiunto, quindi, che conferma l'ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale per trovare risorse da utilizzare per contribuire a migliorare l'ambiente riducendo la produzione di rifiuti in plastica”

"Il sindaco Menna" - si legge ancora nella nota stampa - "ringrazia la deputata del Movimento Cinque Stelle, Carmela Grippa, per aver comunicato la buona notizia.