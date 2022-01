Variante SS 16. Petizione online contro l’ipotesi Anas

VASTO - Variante SS 16, spunta una raccolta di firme dal titolo "Salvaguardiamo il panorama del nostro golfo". È online una petizione sulla piattaforma Change.org, promossa dal giornalista Giorgio Di Domenico e rilanciata su facebook dal comitato "Noi che non vogliamo il "cementificio" a Punta Penna". «Abbiamo deciso - spiegano i promotori - con questa petizione di richiamare l'attenzione di tutte le persone che amano la città di Vasto per due motivi. L'Anas ha proposto una soluzione di variante alla Statale 16 che non risolve i problemi della città, anzi li aggrava».

«Il traffico pesante - si legge ancora nella petizione - continuerebbe a percorrere buona parte dell'attuale percorso senza portare alcun beneficio allo sviluppo turistico locale. Il viadotto ipotizzato dall'Anas, proprio sotto Palazzo d'Avalos e la Loggia Amblingh, andrebbe ad impattare con la stupenda vista del Golfo, da sempre vero orgoglio e gioiello di questa cittadina sull'Adriatico. Una soluzione impossibile e impraticabile che farebbe spendere risorse importanti senza di fatto risolvere i problemi di Vasto Marina.

«Soluzioni alternative meno impattanti e più utili - è la proposta dei promotori - ce ne sono ad Ovest dell'abitato di Vasto. Se sei d'accordo unisciti a noi firmando subito questa petizione online per scongiurare ulteriori problemi! Abbiamo raggiunto oltre 200 firme. Continuate a sottoscrivere. È in gioco il futuro della nostra bella Vasto». Chi volesse firmare la petizione può farlo a questo link: https://chng.it/JjZnhvrv.