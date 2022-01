Scuola, proroga iscrizioni online: domande entro il 4 febbraio

VASTO - In considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà familiari, al fine di agevolare il più possibile l'iscrizione di tutti gli studenti con l'utilizzo della procedura di iscrizione on line, il Ministero Istruzione ha notificato ieri la proroga del termine per le iscrizioni. Le domande di iscrizione on line, pertanto, dovranno essere presentate entro le ore 20:00 del 4 febbraio 2022.