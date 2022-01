I primi 100 giorni. PD Vasto: «I lavori proseguono nonostante i diversi impedimenti»

VASTO - In merito ai primi 100 giorni della nuova Amministrazione Menna difendiamo l'operato della stessa e ci corre l'obbligo, nel rispetto di una sana e corretta informazione, che quanto riportato da Zonalocale è manchevole di informazioni importanti riguardanti gli impegni presi con la città.

E' bene dunque precisare che in merito agli stessi, due meritavano piena operatività ed operosità da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici comunali: la Scuola Ritucci Chinni e la risoluzione della "vicenda" del Cinema.

Impegni che sono stati portati a compimento nei primi 100 giorni perché i bambini della Ritucci Chinni meritavano di tornare nelle loro aule, così come Vasto meritava di riavere il cinema quale luogo di aggregazione, di socialità e di cultura.

In merito invece alle altre opere, è bene evidenziare che le stesse sono in corso e che stanno subendo alcuni ritardi riconducibili a motivazioni serie e reali quali la quarta ondata del Covid 19 che ha rallentato, e in alcuni casi anche bloccato del tutto, il lavoro di molte aziende vista la positività e/o quarantena di operai e dipendenti. Senza tralasciare l'aumento del costo delle materie prime che impone di conseguenza una modifica dei quadri economici di spesa delle opere, ed i tempi di consegna dei materiali allungatisi per l'aumento di richiesta degli stessi per via del "Sisma Bonus".

Sono queste problematiche che vivono anche altri Comuni e, considerato il periodo pandemico che stiamo vivendo da tempo e con questa quarta ondata che ha colto tutti di sorpresa per la virulenza ed aggressività con la quale è arrivata, sfidiamo a trovare altri Comuni con così tanti cantieri aperti.

Vasto è dunque una città che vedrà presto l'inaugurazione del Terminal Bus, dell'Arena delle Grazie, del campo sportivo Ezio Pepe, della scalinata di San Pietro, della via del Brodetto e la riapertura della Casa di Riposo Sant'Onofrio con annesso Centro Diurno nonché la gara d'appalto dell'ex Asilo Carlo Della Penna.

Rassicuriamo il segretario del Pd Vasto: Zonalocale ha operato nel rispetto di una sana e corretta informazione. Innanzitutto lo stesso segretario del Pd certifica che due sono gli impegni portati a compimento nei primi 100 giorni, la Scuola Ritucci Chinni e la risoluzione della "vicenda" del Cinema. Esattamente gli stessi due punti che abbiamo scritto essere stati realizzati. Quanto alle “informazioni importanti riguardanti gli impegni presi con la città” non siamo stati affatto “manchevoli”, ieri pomeriggio abbiamo telefonato direttamente al sindaco Menna (che ha declinato l’invito rinviandoci a un comunicato stampa che finora non è giunto) - anche di questo diamo conto nell’articolo - proprio per dargli l’opportunità di offrire ulteriori argomentazioni sulle ragioni per cui gli altri punti non sono stati ancora realizzati.

Miriam Giangiacomo

