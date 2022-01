Variante SS 16. Il Circolo Pd di Cupello favorevole al progetto di arretramento

CUPELLO - «L’accesa discussione sul progetto di arretramento della SS 16 non ci trova disinteressati. Il nostro comune, così come l’intero territorio del Vastese interno, avrà un futuro molto differente a seconda della soluzione che si andrà a scegliere. Auspichiamo che la priorità ricada sulla soluzione più naturale che passa per le fondovalli Sinello, Cena e Treste per sboccare a San Salvo Marina; l’altra soluzione ipotizzata, ossia quella a ridosso della costa di Vasto e San Salvo, appare assai più marginale». È quanto si legge in una nota stampa a firma del Circolo Pd di Cupello.

«La nostra preferenza per la prima ipotesi - si legge ancora - non è dettata da questioni di campanile, ma da mero equilibrio, sopravvivenza socio-economica e tenuta complessiva del territorio. La nostra posizione è pari a quella dei circa 30 comuni del Vastese interno che hanno adottato delibere consiliari che prediligono il naturale anello già esistente a quello avveniristico e decisamente più impattante e costoso che si vorrebbe realizzare sul litorale vastese. Una posizione, quella del Partito Democratico di Cupello, chiara e coerente, in quanto già da tempo rappresentata in tutti gli enti sovracomunali dove il circolo cupellese ha eletto propri concittadini, come l’ex comunità montana ‘Medio Vastese’ e la provincia di Chieti».

Il Pd critica invece l'amministrazione di centrodestra: «Ci sorprende invece annotare che nessun atto deliberativo è stato assunto dall’amministrazione comunale di centrodestra a trazione leghista che governa il paese, né alcuna presa di posizione da parte del sindaco, ma solo una tardiva dichiarazione sulla propria pagina facebook del locale consigliere regionale Marcovecchio che “condivide” le posizioni dei sindaci dell’interno. Una posizione tardiva e a rimorchio, come al solito. Purtroppo su tante, troppe materie il nostro sindaco è assente sia sul piano politico che istituzionale. Per sola memoria, ricordiamo la mancata presenza alla manifestazione di tutti i sindaci del territorio per difendere la scelta di Amazon di investire nel nostro territorio, promossa a suo tempo dal sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca».

«L’assenza fisica, politica e istituzionale nella scena locale - rincara la dose il circolo Pd - è ormai una triste abitudine che si trascina dall’insediamento del centrodestra alla guida del nostro comune nel 2014. Circostanza ancora più evidente nell’attuale legislatura dove, eletto in regione l’ex sindaco, tutto è rimesso alle “sue” volontà, vivendo di fatto in una sorta di “commissariamento a distanza” che tristemente si unisce a quello in essere, sul piano economico e finanziario, messo in atto dalle dure decisioni assunte dalla Corte dei Conti».