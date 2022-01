San Salvo Bandiera Gialla 2022 con due bike smile

SAN SALVO - San Salvo si conferma per il terzo anno consecutivo Comune Ciclabile conservando il punteggio di 2 bike smile. La comunicazione ufficiale è avvenuta stamane nel corso dell’incontro, svoltosi in videoconferenza, di presentazione della quinta edizione dell’iniziativa Fiab ComuniCiclabili.

“Siamo inseriti tra i 156 comuni italiani che si possono fregiare del riconoscimento della Federazione italiana ambiente e bicicletta che valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly” afferma il sindaco Tiziana Magnacca.A ricevere la notizia del riconoscimento per il Comune di San Salvo l’assessore all’Ambiente Tony Faga che sottolinea “è stato riconosciuto l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”.

“Il progetto Fiab ComuniCiclabili è nato per stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica: scelte fondamentali per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città” ha evidenziato Alessandro Turzi, presidente di Fiab, nell’annunciare via web la riconferma per San Salvo. San Salvo è stato presentato come comune che ha completato la pista ciclabile lungo il suo tratto di costa che si collega a pettine con la città.