Programma sperimentale Mangiaplastica: fondi per Vasto, Ortona e Lanciano

VASTO – "Le risorse disponibili grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono importantissime oltre che per l'economia anche per l'ambiente dove vivono le nostre comunità tanto che, grazie alla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma Mangiaplastica", approvata con un decreto del 27 gennaio del Ministero della Transizione ecologica, numerosi Comuni del chietino potranno beneficiare del contributo previsto per l'acquisto di eco-compattatori riducendo così i rifiuti in plastica. Finanziati, tra gli altri,per 25 mila euro i progetti presentanti dalle Amministrazioni di Vasto, Ortona e Lanciano che grazie al contributo ad hoc potranno provvedere all'acquisto e all'installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il volume e – in definitiva – favorire il loro riciclo".

La deputata Carmela Grippa, commenta con queste parole di soddisfazione la graduatoria (https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/programma_mangiaplastica_allegato_graduatoria_27.01.2022.pdf) pubblicata sul sito del ministero della Transizione ecologica dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma Mangiaplastica" che prevede sedici milioni di euro stanziati per il 2021. "Dobbiamo continuare nelle azioni a tutela del nostro Ambiente, favorire la raccolta differenziata e contenere la produzione di rifiuti in plastica. I Comuni possono presentare per il 2022 le richieste di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale, reperibile al seguente link: https://padigitale.invitalia.it/. E' importante partecipare - conclude la deputata Grippa - perché la raccolta incentivante e la compattazione delle bottiglie di plastica, effettuata tramite i sistemi di Evergreen Recycle, dà diritto a un bonus per chi ricicla utilizzando questo macchinario".