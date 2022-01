Il bilancio dei primi 100 giorni del Sindaco Francesco Menna

VASTO - 20 ottobre 2021-28 gennaio 2022. Scadono oggi i 100 giorni dalla proclamazione di Francesco Menna a Sindaco di Vasto, proclamazione che ha dato il via al suo mandato bis. E da quel 20 ottobre molti vastesi hanno tenuto gli occhi puntati su quelli che Menna, nel corso della sua campagna elettorale, aveva prima fissato e poi dichiarato essere i punti del programma da realizzare entro lo scadere del termine. E oggi si può trarre il bilancio definitivo.

Punto 1- Inaugurazione del terminal bus di via dei Conti Ricci. Il cantiere è stato allestito il 22 febbraio 2021 e gli interventi prevedono la realizzazione di una biglietteria, sala d’attesa servizi igienici, pensiline, aree destinate alle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici e alle rastrelliere per le biciclette. Il cantiere è ancora aperto.

Punto 2- Gara d'appalto ex asilo Carlo Della Penna. Nonostante l'ammissione ai finanziamenti per 13.160.000 euro, ad oggi la gara d'appalto non è stata ancora bandita.

Punto 3 - Riapertura casa di riposo Sant'Onofrio e centro diurno. I lavori di adeguamento e sicurezza della struttura, avviati il 29 giugno 2020, prevedevano la realizzazione al primo piano dei bagni delle camere degli ospiti, oltre alla realizzazione di una scala antincendio e al risanamento di una parte della copertura. La riapertura della struttura non è ancora avvenuta.

Punto 4 - Inaugurazione Arena delle Grazie. Il progetto, approvato il 28 agosto 2020, prevedeva il rifacimento dei gradini di accesso alle sedute che saranno numerate, il completamento dell’impianto anti incendio, la sostituzione delle ringhiere di protezione, il rifacimento dei bagni, l’adeguamento degli accessi laterali e il potenziamento della illuminazione. Ma l'Arena delle Grazie, a tuttora, non ha visto inaugurazione.

Punto 5 - Inaugurazione campo sportivo Ezio Pepe. I lavori sono stati avviati il 31 agosto 2021. Entro la fine dello stesso anno gli sportivi di Vasto avrebbero dovuto disporre di un terzo campo di calcio con fondo realizzato in erba sintetica. Ad oggi il campo non è stato inaugurato.

Punto 6- Inaugurazione scalinata di San Pietro. Ad oggi la scalinata non è stata inaugurata.

Punto 7- Inaugurazione della Via del Brodetto. Il recupero del vecchio tracciato della Costa Contina destinato ad esclusivo traffico pedonale ad oggi non è stato inaugurato.

Punto 8 - Riapertura del cinema. La multisala ha riaperto i battenti il 23 dicembre 2021 grazie all'imprenditore Nino Sarni.

Punto 9 - Riapertura della scuola Ritucci Chinni. La scuola è stata riaperta il 10 gennaio 2022.

Al momento risultano quindi realizzati 2 punti su 9. Contattato telefonicamente, il sindaco Francesco Menna ci ha annunciato la diffusione a breve di un comunicato stampa in merito.

Miriam Giangiacomo

