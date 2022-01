"Un pianeta per noi", percorso didattico per gli studenti del "Mattioli"

SAN SALVO - i è appena concluso nel Liceo Scientifico dell’Istituto Mattioli-D’Acquisto di San Salvo il percorso didattico educativo PON dal titolo “Un Pianeta per noi”.

Con la guida e la direzione dei docenti esperti Prof. Nicandro Gambuto e Prof.ssa Mariaspina Scopa, gli alunni delle classi 1A e 2B hanno potuto approfondire tematiche ambientali e naturali. Utilizzando esperienze teoriche e laboratoriali, hanno conosciuto e studiato: cellule vegetali, tessuti vegetali e animali, attrezzi e tecniche di coltivazione di cereali e specie orticole. Inoltre, il percorso ha previsto attività di sperimentazione (utilizzo di kit per la coltivazione in serra nel laboratorio di biologia della scuola), di studio degli insetti e in particolare delle api e del loro ruolo fondamentale per la biodiversità (anatomia, crescita e sviluppo, danze e mimetismi), dei principali animali da fattoria, (anatomia, cicli vitali), delle tecniche innovative di allevamento e le relative prospettive occupazionali nel campo agricolo e dello sviluppo ecocompatibile.

Gli studenti hanno fatto esperienze sul campo durante le visite alle strutture ricettive e all’allevamento bovino dell’azienda agricola biodinamica Di Vairadi Petacciato (CB), nonché presso l’azienda agricola biologica Tieri di Tornareccio (CH) specializzata nell’allevamento di api e nella produzione di miele biologico. Gli studenti sono stati impegnati anche nella piantumazione di dodici alberi da frutto nel giardino della scuola.

“È stata un’esperienza bella, impegnativa e significativa – afferma il docente Gambuto- che ha permesso ai discenti di conoscere il mondo agricolo e rurale nell’ottica di prospettive future nel campo occupazionale per stimolare alla creazione di imprese verdi con impiego di energie rinnovabili e di nuove tecniche di coltivazione come: l’idroponica, l’aeroponica, la biologica e la biodinamica. Sarebbe opportuno e stimolante per la crescita del territorio che, sulla base di questa esperienza formativa per gli studenti, si possa organizzare con la scuola un convegno specialistico per dare opportunità a giovani imprenditori di guardare con occhi nuovi il mondo rurale e l’innovazione in agricoltura”.