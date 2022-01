Approvati i lavori di manutenzione e riqualificazione ambientale di Fosso Marino

VASTO - La Giunta Comunale ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione ambientale di Fosso Marino. In particolare i lavori riguarderanno la parte intubata nel tratto finale di Fosso Marino, la cui altezza utile si è ridotta della metà.

“L’intervento ha carattere di estrema urgenza e non è più rinviabile - ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Un progetto che sarà realizzato grazie all’interesse mostrato dal consigliere regionale Silvio Paolucci che ha contribuito all’erogazione di circa 90 mila euro. Siamo certi che presto arriveranno ulteriori risorse per risolvere un grande problema che da decenni persiste a Vasto Marina”.

“Un intervento che consentirà di garantire la pulizia e mettere in sicurezza un’ampia area del litorale vastese - ha aggiunto l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - molto frequentata soprattutto in estate. Prima delle operazioni di pulizia, per evitare che le acque torbide derivanti dalle lavorazioni confluiscano direttamente a mare, si provvederà alla realizzazione di una barriera filtrante. La pulizia del canale - ha concluso l’assessore Fioravante - sarà eseguita sia con mezzi meccanici sia a mano, i detriti saranno trasportati e conferiti in una discarica autorizzata. Prima dell'inizio dei lavori sarà acquisita una relazione ambientale e saranno richiesti i dovuti pareri alle autorità competenti”.