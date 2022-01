Concorso per Dirigente comunale: domani al via le prove scritte

VASTO - Si terranno domani, presso l’Istituto Filippo Palizzi di Vasto, le prove scritte per il concorso pubblico per l’individuazione del dirigente del Secondo Settore del Comune di Vasto.

La commissione di concorso, presieduta dal dirigente comunale Vincenzo Toma e composta, oltre che da lui, dalla dottoressa Angela Erspamer del Comune di Montesilvano, dalla professoressa Annarita Iacopino della Università di Roma e dalla dottoressa Teresa Spallini del Comune di Vasto, ha convocato i candidati presso la sede del noto Istituto Tecnico vastese.

Il concorso, bandito nel lontano 2019, è stato paralizzato per più di due anni, fino alla recente convocazione di due prove scritte da tenersi in un’unica giornata, appunto, quella di domani. I concorrenti, i cui nomi non sono stati resi pubblici mediante la pubblicazione sull’albo pretorio, sono 38.