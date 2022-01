Fondi a San Paolo e Sant’Antonio, plauso alla Regione dal centrodestra

VASTO - E' in arrivo un finanziamento di 1.750.000 euro per la riqualificazione dei quartieri San Paolo e Sant’Antonio Abate di Vasto. Il maxi stanziamento è stato predisposto dall'Esecutivo regionale e permetterà un restyling urbano per i due quartieri di Vasto.

I consiglieri comunali del centrodestra vastese Francesco Prospero (FDI), Vincenzo Suriani (FDI), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (FI) e Sabrina Bocchino (Lega), plaudono in una nota congiunta l’iniziativa del presidente Marsilio: "Nell’ultima seduta della Giunta Regionale sono stati dislocati i finanziamenti del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo, stanziati a garanzia di un’adeguata copertura finanziaria per gli interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - dicono i consiglieri -. Tra tutti gli interventi stanziati, figura anche un’importante opportunità di rinascita per i quartieri San Paolo e Sant’Antonio abate del Comune di Vasto. La regione infatti ha ritenuto il nostro comune un soggetto prioritario nei programmi di riqualificazione urbana e ha pianificato un generoso contributo di 1.750.000,00 euro, con un cofinanziamento FSC di 350mila, per permettere la rigenerazione dei nostri due quartieri periferici, rimasti ormai carenti e obsoleti. Un finanziamento importante - concludono i rappresentanti di centrodestra - che conferma, ancora una volta, l’attenzione che la Giunta Regionale ha per la nostra Città".