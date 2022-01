Zara immobiliare: più di 30 anni di esperienza nell’edilizia, bonus 50% per approfittarne

Zara Immobiliare srl è un’impresa edile sul mercato da ormai più di trent’anni. Davide Zara ha infatti proseguito l’attività cominciata dal padre, Ennio, migliorandola ed estendendola negli anni, lasciando integre però le basi fondanti di un’impresa seria e di successo: affidabilità, professionalità ed esperienza del settore.

Attualmente si occupa principalmente di ristrutturazioni, soprattutto quelle effettuabili tramite bonus del 110% e bonus 50% sulle ristrutturazioni.

“In questo momento abbiamo dieci cantieri all’attivo, in più stiamo finendo la costruzione del complesso ‘Venere mare’, a Vasto Marina" dice Davide, "in questo periodo ci stiamo concentrando di più sul bonus 50% per la ristrutturazione. Questo perchè per il 110% devono esserci determinate caratteristiche, mentre per il 50% non si ha bisogno di troppe garanzie. Inoltre, quest’ultimo, è stato prorogato per 3 anni e consente di ristrutturare una casa in toto: pavimenti, riscaldamenti, finestre, qualsiasi modifica.”

Attualmente l’azienda vanta uno staff di 15 persone pronte a rendere reale qualsiasi tipo di progetto e l’esperienza e la professionalità di Davide Zara a guidarle.

Numero di telefono: 348 887 5606