San Salvo. Il Mattioli-D’Acquisto "Una scuola in prima linea"

Nonostante le difficoltà del momento, l’anno scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo sta procedendo all’insegna della socialità e di un importante arricchimento dell’offerta formativa extracurricolare.

Dopo due anni di frequenza a singhiozzo e di didattica a distanza, in un tessuto sociale ed economico complesso e fortemente provato dalla pandemia in atto, pur con qualche stop dovuto a situazioni contingenti, la Scuola ancora più di prima ha sentito forte il dovere di proporsi come centro di aggregazione e di promozione culturale, ben oltre l’orario antimeridiano.

Grazie alla progettualità dei docenti e alla sinergia con le altre istituzioni del territorio, che hanno consentito di intercettare fondi europei, ministeriali e altre linee di finanziamento finalizzate al contrasto della povertà educativa, a partire dal mese di ottobre le sedi dell’Istituto sono aperte quasi tutti i pomeriggi per ospitare attività didattiche extracurricolari. Le azioni sono finalizzate al ripristino della corretta socialità, al recupero degli apprendimenti, alla cura delle eccellenze, al potenziamento delle competenze di base, ma anche di competenze specifiche, richieste dalla complessità della società contemporanea.

Nella scuola superiore sono stati attivati sportelli gratuiti individuali di Latino, Italiano, Matematica, Fisica, Economia e Inglese, per consolidare o approfondire argomenti di interesse, evitando agli studenti di ricorrere alle ripetizioni private. Sono stati inoltre avviati numerosi laboratori tematici, tutti gratuiti e coerenti con gli indirizzi della scuola (Liceo scientifico, ITE, IPSIA MAT e IPSIA Servizi Per La Sanità e L’assistenza Sociale): Informatica, Scienze, Fisica, Teatro e Danza, Teatro in lingua inglese, Progettazione Autocad 2D e 3D, Programmazione macchine CNC, Fatturazione elettronica, Contabilità e Digital Marketing, Sport di squadra, Camminata nordica, Salute e Benessere. Non mancano infine i corsi di preparazione alla certificazione Cambridge per la lingua inglese e alla certificazione DELE per la lingua spagnola.

Nella scuola secondaria di primo grado sono stati avviati laboratori pomeridiani gratuiti di propedeutica alla lingua latina, la redazione del giornalino scolastico, laboratori di lettura ad alta voce, un laboratorio di cittadinanza, prevenzione e partecipazione e sono in fase di avvio i corsi di preparazione alla certificazione Trinity per la lingua inglese e alla certificazione DELF per la lingua francese.

Laboratori di STEM, con particolare riguardo al coding, Inglese, Musica e Avviamento alla pratica sportiva coinvolgono invece, sempre gratuitamente, gli alunni della scuola primaria nel pomeriggio. Ai bambini della scuola dell’infanzia sono invece rivolti progetti, che si svolgeranno in orario curricolare anche con il contributo di esperti, per l’apprendimento della lingua inglese, della musica, nonché laboratori di lettura animata.

L’intento condiviso della nostra comunità educante è di tenere aperta la scuola sempre, in presenza, in modalità mista e quando necessario anche a distanza, peroffrire agli studenti di San Salvo le migliori opportunità per consolidare le proprie competenze, coltivare i propri interessi, socializzare e stare insieme in un ambiente accogliente e ricco di stimoli, acquisire abilità specifiche utili per continuare il proprio percorso di studi.