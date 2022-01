"La Memoria rende liberi", presentate le iniziative a Vasto

VASTO - Educarsi alla memoria come antidoto alla violenza e per costruire un futuro di libertà e di pace. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Vasto ha promosso una serie di iniziative pubbliche per celebrare il Giorno della Memoria 2022, “l’annuale occasione – ha sottolineato il sindaco Francesco Menna – per tenere vivo il ricordo di quanta inumanità abbia caratterizzato l’Olocausto, di quale orrore, efferatezza, crudeltà abbia animato i nazisti e i suoi alleati, condannando a morte un intero popolo.”

Dal 25 gennaio al 6 febbraio presso il Quarto della Marchesa di Palazzo d’Avalos , a cura della Sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia “Vittorio Travaglini” , si terrà una mostra tematica dal titolo “LA RAZZA NEMICA – La propaganda antisemita nazista e fascista” , realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma . L’esposizione sarà inaugurata con un convegno in programma oggi pomeriggio, martedì 25 gennaio, alle ore 17:00 , presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos .

“Si rinnova la consolidata collaborazione con l’operosa Sezione cittadina dell’A.N.P.I. che svolge un qualificato servizio al valore della memoria, dimensione che fonda la cultura e dà senso al nostro vivere di comunità – ha dichiarato l’ assessore alla Cultura Nicola Della Gatta . “Anche quest’anno i giovani saranno i protagonisti e primi destinatari della rassegna espositiva: sono già tante le scuole che hanno programmato di visitare la mostra e per questa sensibilità istituzionale sento il dovere di ringraziare i dirigenti scolastici e i docenti”.

Giovedì 27 gennaio , “Giorno della Memoria”, alle ore 11:00, in Viale Dalmazia a Vasto Marina , avrà luogo la deposizione della corona di alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina .

“La storia di quei terribili fatti – ha concluso l’assessore Della Gatta – ci consegna il dovere della memoria: a noi spetta il compito di trasmettere questo imperativo morale alle nuove generazioni, ai giovani che si preparano ad essere i cittadini di domani. In un’epoca in cui valori come la pace, il diritto, il benessere sembrano realtà acquisite ed intoccabili, è fondamentale conoscere che in un tempo non lontano da noi tutto questo era negato: un tempo in cui l’uomo aveva smarrito se stesso e il mondo conobbe l’orrore di una tragedia immane. A noi il dovere di non tornare indietro".