Variante alla SS16, Marcovecchio contrario alle soluzioni proposte dall’Anas

VASTO - «La variante di Lüneburg è una particolare mossa degli scacchi che, se giocata con il nero, concede spesso la vittoria. Essa consiste nel sacrificio di un cavallo in cambio di due soli pedoni per impedire al bianco di mettere al sicuro il re e obbligarlo a rimanere per lungo tempo in difesa. Ebbene, come la variante di Lüneburg, anche quella di Vasto sta determinando lunghi tempi in difesa; direi lunghissimi.