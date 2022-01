Riparata la colonnina elettrica di Piazza Histonium: entrambi gli attacchi funzionanti

Tornata in funzione a pieno regime la colonnina di Piazza Histonium con ricarica gratuita per le auto elettriche di cui abbiamo parlato anche nell'articolo precedente.

Dopo un periodo di fermo a causa di ritardi della ditta per la riparazione della presa di ricarica finalmente questa mattina tutto è tornato alla normalità. Da settimane ormai era sempre più difficile sperare di poter ricaricare il proprio veicolo alla postazione perchè, essendo attiva solo una delle due prese, gli automobilisti dovevano attendere necessariamente che fosse disponibile l'unica presa funzionante o, in alternativa, lasciare il proprio cavo di ricarica penzoloni e scrivere un bigliettino sull'auto in ricarica in quel momento chiedendo di inserire il proprio cavo una volta finito con la propria auto. Da oggi sarà forse più semplice per chi si recherà in centro, mentre si attende l'attivazione delle sei colonnine del Drive In.